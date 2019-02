Das EM-Qualifikationsspiel des WM-Vierten gegen Polen am 13. April in Halle/Westfalen ist mit 10.400 Zuschauern bereits ausverkauft, teilte der Deutsche Handballbund mit. Für das Länderspiel der DHB-Auswahl gegen die Schweiz am 9. März in Düsseldorf sind schon 9500 der 11.600 Tickets verkauft worden. «Wir stellen aktuell eine große Nachfrage fest. Die Spiele unserer Nationalmannschaft sind nach der Heim-WM besonders begehrt», sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober.