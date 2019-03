«Wir sind mit der Platzierung in dieser Saison nicht zufrieden. In der neuen Saison wollen wir einiges ändern und besser machen. Deshalb war uns klar, das wir in der Mannschaftszusammenstellung Veränderungen vornehmen müssen», begründete Bob Hanning die Personalwechsel. «Wir wollen eine andere Grundmentalität im Team», ergänzte der Manager. Der 34 Jahre alte Müller erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag, Ziemer (35) einen Ein-Jahres-Kontrakt plus Option auf ein weiteres Jahr.