Die Füchse hatten schon vor der Partie gegen die Ungarn den Sieg in Gruppe A und den Viertelfinaleinzug sicher. Die Auslosung der K.o.-Runde findet am kommenden Dienstag (11.00 Uhr) in Wien statt. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg und Mattias Zachrisson mit jeweils neun Toren.