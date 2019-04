Die Partie am 16. Juni wird um 18.00 Uhr angepfiffen. «Wir wollen mit einem Sieg die EM-Qualifikation abschließen», sagte Bundestrainer Christian Prokop in einer Verbandsmitteilung. Die DHB-Auswahl führt die Gruppe 1 derzeit mit 4:0 Punkten an. Am 10. und 13. April stehen die beiden Spiele gegen Polen an, am 12. Juni gastiert der WM-Vierte in Israel.