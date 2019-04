„Wurfmaschine“ gesucht – DHB-Auswahl schlägt Polen und löst EM-Ticket

Simone Thomalla ward nicht gesehen. Vielleicht war ihr das gut 21 000 Einwohner starke überschaubare Städtchen 15 Kilometer westlich von Bielefeld zu ostwestfälisch idyllisch. Halle ist eben nicht Berlin. Unter der Woche hatte die flotte Lebensgefährtin von Silvio Heinevetter die Schlagzeilen gefüllt. So richtig amused über den Wechsel des deutschen Tormannes ins hessische Melsungen war sie nicht. Dem Glitzer der Bundeshauptstadt den Rücken kehren für einen Umzug aufs Dorf? Nicht mit der ehemaligen Tatort-Kommissarin. „Unsere Homebase bleibt Berlin.“ Punkt! Liebe auf Distanz.

„Heine“ ließ das alles am Samstag beim zweiten Treffen mit den Polen binnen drei Tagen kalt. Beim klaren, aber denn doch in Teilen mühsam erkämpften 29:24 gegen den Vize-Weltmeister von 2007 erlebten 10 400 entflammte Zuschauer den 34-Jährigen im Gerry-Weber-Stadion in Gala-Form. Bis auf einen Siebenmeter, den sein kongenialer Partner Andreas Wolff fünf Minuten vor dem Ende kalt von der Bank nicht zu entschärfen wusste, spielte er durch. „Er ist ein wichtiger Teamplayer, hat ein gutes Maß an Konzentration, bringt Stimmung rein und hat heute Nadelstiche gesetzt“, machte Bundestrainer Christian Prokop einen devoten Bückling vor seinem Schnapper. Der polnische Angriff zermürbte sich an einer stabilen Schutzmauer namens Heinevetter. Stark. In dieser Verfassung dürfte er gesetzt sein für die Europameisterschaft 2020 in Österreich, Schweden und Norwegen. Das Ticket hat die DHB-Auswahl nach dem Erfolg sicher – und der Verband Planungssicherheit.

Trumpfkarte Nummer eins war wie schon beim Kräftemessen in Gleiwitz nach anfänglichen Problemen in Abschnitt eins die aggressive Abwehr inklusive des schnellen Umschaltens nach Ballverlusten. Für Prokop „der Schlüssel zum Erfolg“. Derweil lässt sich die Tür in Sachen Angriff noch nicht gänzlich öffnen. Es fehlt eine „Wurfmaschine“ wie Julius Kühn. Der Rückraumgigant quält sich aktuell nach seinem Kreuzbandriss zurück in den Alltag eines Leistungssportlers. Fraglich auch, wer die Spielmacher-Position des verletzten Martin Strobel in naher Zukunft dauerhaft mit Leben füllen soll. Der flexible Fabian Wiede könnte die so dringend benötigte Alternative sein. Aber auch die Namen Tim Suton, Steffen Weinhold und Kai Häfner schmeißt Prokop auf den Markt der Bewerber.

Unumstritten: Uwe Gensheimer. Kapitän und Tormaschine. Zehn Treffer gingen allein auf sein Konto. Der Mannheimer ist mit nun 828 Toren in 172 Ländervergleichen drittbester Schütze in der deutschen Handball-Geschichte. „Hört sich gut an“, lachte der 32-Jährige. Er wirkte in der Tat glücklich. Und freute sich diebisch, bei Ex-Nationalspieler Florian Kehrmann (822 Treffer in 223 Spielen) den Blinker zum Überholmanöver gesetzt zu haben. „Ich habe Florian vor dem Spiel auf der Tribüne gesehen und mir gesagt, den muss ich einholen.“

Vor Gensheimer liegen nur noch Frank-Michael Wahl, der für die DDR (1338) und die BRD (74) 1412 Tore in 344 Länderspielen erzielte, und Christian Schwarzer (966/319). Nichts scheint unmöglich, Käpt’n!

Was im Übrigen auch für die künftige Fernbeziehung Thomalla/Heinevetter gilt. Wie singen die Jungs von Revolverheld in ihrem Song „Liebe auf Distanz“: „Alles irgendwie besser als getrennt“. Ist was dran.