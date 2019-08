Acht Spiele – sieben Niederlagen und ein Remis. Das war die bittere Bilanz des Zweitligisten TV Emsdetten vor der Auftakt-Partie zur Saison 2019/20 am Samstag beim HSC 2000 Coburg . Nun, die Bilanz wurde nicht „aufgehübscht“. Mit 22:26 (11:10) verlor der TVE bei den Oberfranken. Mit einer aggressiven 6:0-Abwehr bereitete der TV Emsdetten den Gastgebern in der ersten Hälfte viele Probleme und ging nach einem verwandelten Strafwurf von Dirk Holzner (sechs Tore/davon drei Siebenmeter) mit einer Führung in die Pause. Nach dem Wechsel scheiterte Emsdetten im Angriff immer wieder an Keeper Jan Kulhanek, sodass die Gastgeber ins Tempo-Spiel kamen und letztlich den Sieg herauswarfen. „Schade, hier war diesmal mehr drin“, betonte TVE-Trainer Daniel Kubes nach der verlorenen Partie.