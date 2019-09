Der 33 Jahre alte Linkshänder erlitt im Champions-League-Spiel bei Telekom Veszprem (37:31) einen Anriss der Plantar-Faszie im linken Fuß und muss vorerst pausieren, teilten die Norddeutschen mit. Damit fehlt Weinhold auch der DHB-Auswahl in den Länderspielen gegen Kroatien am 23. und 26. Oktober. Möglicherweise ist sogar seine Teilnahme an der Europameisterschaft im Januar 2020 gefährdet.

Auch Patrick Wiencek und Lukas Nilsson trugen Blessuren davon. Wiencek zog sich eine Prellung der großen Zehe im rechten Fuß zu, wird aber voraussichtlich am Mittwoch im Heimspiel gegen Meshkov Brest spielen können. Fehlen wird hingegen Nilsson. Der schwedische Rückraumspieler laboriert an einer schmerzhaften Verletzung an der rechten Schulter und fällt vorerst aus, hieß es in der Mitteilung weiter.