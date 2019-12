«Das würde zu weit gehen, sie beispielsweise zu bevormunden, welche Statements sie abgeben dürfen», sagte Prokop der Deutschen Presse-Agentur .

Bei der Weltmeisterschaft hatte Rechtsaußen Tobias Reichmann vom Bundesligisten MT Melsungen via Instagram deutliche Kritik an seiner Nichtberücksichtigung geübt und damit für viel Wirbel gesorgt. Prokop will seinen Spielern dennoch keine Vorgaben für eventuelle Unmutsbekundungen in den sozialen Netzwerken machen. «Da ist jeder Spieler intelligent genug, den richtigen Kommunikationsweg zu suchen», sagte der Bundestrainer.

Prokop wird den derzeit 28-köpfigen EM-Kader am Freitag um mindestens zehn Akteure reduzieren. Dabei werden einige prominente Härtefälle erwartet.