Im Verfolgerduell gegen den Vizemeister gaben die Mannheimer am Sonntag einen Sieben-Tore-Vorsprung zu Beginn der zweiten Halbzeit noch aus der Hand, zogen mit 19:3 Punkten aber am spielfreien THW Kiel (18:2) vorbei. Der Rekordmeister befindet sich wegen mehrerer positiver Corona-Fälle derzeit in Quarantäne.

Flensburg bleibt mit 17:3 Zählern als Dritter ebenfalls im Titelrennen. Beste Werfer für die Löwen waren Uwe Gensheimer mit neun Toren und Andy Schmid (8). Für Flensburg traf Hampus Wanne siebenmal.

