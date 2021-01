Der 23 Jahre alte Bundesliga-Profi der Füchse Berlin fällt für das Spiel am Dreikönigstag (13.45 Uhr/ZDF) wegen einer Augenverletzung aus, wie der Deutsche Handballbund ( DHB ) vor dem Flug nach Graz mitteilte.

«Ich habe nicht an ein WM-Aus gedacht, sondern mir zuerst einmal Sorgen um mein Augenlicht gemacht, aber ich hatte wohl Glück im Unglück, wenn ich jetzt vorsichtig bin, sollte alles schnell verheilen», sagte Michalczik «bild.de». Er habe beim Training von einem der Abwehrspieler den Finger ins Auge bekommen. «Nachdem die Schmerzen größer wurden, das Auge nicht aufhörte zu tränen und zu verkleben, wurde ich in die Augenklinik gefahren.» Dort sei ein Einriss der Hornhaut festgestellt worden, erklärte der Füchse-Profi.

Michalczik soll voraussichtlich am Freitag wieder ins Training einsteigen können. «Wenn das Auge Ruhe bekommt, wächst so ein Riss in drei bis vier Tagen zu, aber ich muss jetzt Antibiotika schlucken, denn durch die eingerissene Hornhaut könnten Bakterien ins Auge gelangen und das wäre sehr gefährlich», meinte er.

Bundestrainer Alfred Gislason nimmt nun nur 19 Spieler mit nach Österreich. Welche 16 Akteure zum Einsatz kommen werden, wird am Mittwochmorgen festgelegt. Die DHB-Auswahl bereitet sich derzeit in Neuss auf die WM vom 13. bis 31. Januar in Ägypten vor. Vor der Reise nach Kairo bestreitet sie am Mittwoch und Sonntag noch die EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich.

