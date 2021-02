Die Champions-League-Partie der Kieler beim HC Motor Saporoschje in der Ukraine wurde entgegen erster Angaben des Clubs noch nicht abgesagt.

Der betroffene Spieler wurde sofort isoliert. Er zeige bisher keinerlei Symptome. Nach Rücksprache mit den Gesundheitsämtern sei der komplette Kader «vorsorglich unter Quarantäne gestellt» worden, hieß es in der THW-Mitteilung.

Den Namen des Spielers nannte der Verein nicht. Damit ist unklar, ob es ein Spieler ist, der im Januar an der WM teilnahm. Die Kieler waren mit sieben ausländischen Profis in Ägypten vertreten.

Erst am Donnerstag hatte die Mannschaft in heimischer Halle gegen Saporoschje (34:23) gespielt. Die PCR-Tests der THW-Spieler, Trainer und Betreuer vor der Partie hätten ausschließlich negative Ergebnisse geliefert, ebenso der Antigen-Test vor dem Betreten der Halle, gab der Verein an.

