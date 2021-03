Mit nunmehr 32:10 Punkten überflügelten die Magdeburger am Sonntag wieder Rekordmeister THW Kiel (31:3), der jedoch vier Spiele weniger ausgetragen hat und nach Minuspunkten sogar besser dasteht als Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt (32:4).

Der SCM ist seit 13 Bundesliga-Spielen ungeschlagen und wahrte seine Mini-Chance im Titelkampf. Überschattet wurde der Sieg gegen Berlin jedoch von einer neuerlichen Schulterverletzung des Isländers Gisli Kristjansson, der in der Schlussphase ausschied. Der 21 Jahre alte Rückraumspieler musste in seiner jungen Karriere bereits zweimal an der Schulter operiert werden.

