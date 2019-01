Deutscher Kader mit Block-Bildung, Härte-Fällen und Anführer-Riege

Der deutsche Kader steht. 16 Namen, 16 Hoffnungsträger für die WM im eigenen Land, die am Donnerstag in Berlin mit der Partie gegen Korea (18 Uhr) beginnt. Trainer Christian Prokop hat versucht, einen Mix aus Erfahrung und jugendlicher Frische zu finden, musste aber auch harte Entscheidungen fällen. Ob sie richtig waren – die nächsten zwei, drei Wochen werden Antworten liefern. Block-Bildung: Drei Mannschaften stellen allein zehn Spieler. Rekordmeister THW Kiel (Andreas Wolff, Steffen Weinhold, Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler), die Rhein-Neckar-Löwen (Steffen Fäth, Jannik Kohlbacher, Patrick Groetzki) und die Füchse Berlin (Silvio Heinevetter, Fabian Wiede, Paul Drux) bilden das Gerüst des Aufgebots. Bundesliga-Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt, traditionell mit vielen Skandinaviern bestückt, ist gar nicht vertreten. Bemerkenswert: Mittelmann Martin Strobel spielt aktuell nur bei Zweitliga-Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten. Härte-Fälle: Das vorläufige Aus für Rechtsaußen Tobias Reichmann kam unerwartet, immerhin war er vor drei Jahren beim EM-Titel in Polen Leistungsträger und Top-Torschütze. Auch Kai Häfner, damals in den K.o.-Spielen ein großer Faktor, muss sich wieder mit der Standby-Rolle begnügen. Dreimal im Turnier darf Prokop aber noch wechseln. Auf der zwölfköpfigen Reserveliste stehen auch prominente Akteure wie Keeper Johannes Bitter oder Johannes Weber. Etwas überraschend gar nicht dabei sind Routinier Michael Kraus, Marian Michalczik, Rune Dahmke und Tim Hornke. Parade-Positionen: Im Tor bilden Wolff, der die Nummer eins ist, und Heinevetter ein brandstarkes Duo, das nicht nur Paraden am laufenden Band liefert, sondern die Kollegen auch mitreißen kann. Zudem ist die DHB-Auswahl am Kreis super besetzt. Wiencek und Pekeler harmonieren in Kiel ideal, gerade im Abwehrverbund, aber auch mit ihrer Robustheit in der Offensive. Kohlbacher ist als Dritter im Bunde die perfekte Ergänzung, weil er extrem torgefährlich ist und dazu sehr schnell. Die Variante, dass zwei Jungs aus dem Trio gleichzeitig auf dem Feld stehen, ist durchaus gewollt und kann gewinnbringend sein. Problem-Positionen : Rein quantitativ ist der rechte Flügel mit dem in der Liga zuletzt schwächelnden Groetzki etwas dünn besiedelt. Doch weil der Bundestrainer drei Kreisläufer wollte, verzichtete er auf Reichmann. Im Rückraum fehlt ohne den schmerzlich vermissten Julius Kühn (Kreuzbandriss) allgemein der klassische Shooter, der eine gewisse Toranzahl garantiert. Doch den gab es 2016 auch nicht. Abwehr-Formation : Prokop lässt in der Regel in einer 6:0-Deckung verteidigen (also alle Feldspieler am Stück rund um den Kreis). Doch auch das leicht versetzte 3:2:1 ließ er einstudieren. Entscheidender Mann ist Finn Lemke, dessen anfängliche Nicht-Nominierung bei der verpatzten EM in Kroatien vor einem Jahr noch zum Politikum wurde. Daneben gelten Wiencek und Pekeler als wichtige Leute für den Innenblock. Rückraum-Rotation : Auf den drei Positionen können die Deutschen durchaus abwechselnd agieren. Fäth und Drux sind sowohl links wie auch zentral einsetzbar. Wiede, der sich zuletzt in der Liga in überragender Form befand, kann von der Mitte nach rechts rücken, Weinhold notfalls den umgekehrten Weg antreten. Anführer-Riege : Die vielen Akteure mit Leader-Fähigkeiten dürften ein großes Plus sein. Kapitän ist Uwe Gensheimer, der als einziger im Kader im Ausland (Paris St. Germain) aktiv ist. Doch auch Wolff, Heinevetter, Wiencek, Strobel, Fäth, Pekeler und Weinhold bringen Routine und eine gute Mentalität mit. Greenhorn-Fraktion : Sie ist klein, die meisten Akteure besitzen viel Turnier-Erfahrung. Fabian Böhm und Matthias Musche – der Magdeburger Linksaußen ist derzeit bester Bundesliga-Schütze – standen zumindest schon mal als Backup parat, ganz neu ist der Leipziger Franz Semper (21), der als drittgefährlichster Werfer der Liga immerhin Häfner verdrängt hat.

