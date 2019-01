Schon die ­Winterspiele in Pyeongchang 2018 standen ganz im Zeichen der Annäherung zwischen Nord- und Süd­korea. Eine Symbolik der Wiedervereinigung legte sich über Olympia. Historisch. Knapp ein Jahr nach dem Vorspielen einer gesamt­ koreanischen Eishockey-Auswahl der Frauen beim Sportereignis schlechthin gehen Handballer aus Nord und Süd nun erstmals bei der Weltmeisterschaft im ehemals geteilten Deutschland und in Dänemark auf die Platte.

Sportlich wird das vereinte Korea wohl keine Bäume ausreißen. In einem Testspiel am Samstag unterlag das Team gegen den Dritt­ligisten VfL Potsdam mit 26:30. Vielmehr sehen sich die Asiaten auf einer Friedensmission. „Mit dem Fall der Mauer ist man den Weg des Friedens gegangen. Wir wollen folgen“, sagte Cheftrainer Cho Young Shin nach einem öffentlichen Training in Berlin, wo am Donnerstag das Eröffnungsspiel mit der deutschen Mannschaft ansteht (18.15 Uhr/ZDF). Vier Aktive aus Nordkorea komplettieren das Team der Südkoreaner, die sich regulär für die WM qualifiziert haben. Der Weltverband (IHF) zeigte sich äußerst tolerant, erlaubte die Kaderaufstockung von 16 auf 20. Einmalig.

Bundestrainer Christian Prokop spricht „von einem echten Prüfstein“, Tormann Silvio Heinevetter „von kleinen schnellen Jungs“, die auf „Zack sind“. Im Duell mit Südkorea, Olympia-Zweiter 1988 in Seoul, haben die Deutschen eine nahezu weiße Weste. Vier Siege und ein Remis – das ist die Bilanz aus fünf Aufeinandertreffen.