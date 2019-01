Große Euphorie um das deutsche Team

Das WM-Fieber hat Deutschland schneller infiziert, als viele gedacht hatten. Nicht nur in der Hauptstadt, wo nahezu alle Vorrundentickets vergriffen sind und zum Auftakt gegen Korea (30:19) 13 500 Besucher in die Mercedes-Benz-Arena kamen. Nein, auch landesweit. Dafür sprechen sieben Millionen TV-Zuschauer in der Spitze am Donnerstag, über sechs Millionen im Schnitt und ein Marktanteil von fast 25 Prozent. DHB-Vize Bob Hanning erinnerte zudem daran, dass in den Fanzonen, wo der Nachwuchs selbst sportlich aktiv werden kann, die Stimmung wächst. „Die Euphorie ist nicht wegzudiskutieren. Das zeigt, dass Handball funktioniert.“

Dennoch wird vieles vom Erfolg der Gastgeber-Auswahl abhängen. Den nicht zu deutlichen Startsieg wollte sich Bundestrainer Christian Prokop auch am Tag danach nicht kleinreden lassen. „Souverän, geduldig, fokussiert, die Ruhe bewahrt“, so seine Einschätzung. „Wir hatten einen guten Mix. Dass man bei elf Toren vor einen Konzentrationsverlust hat und Chancen vergibt oder sich technische Fehler leistet, passiert.“ 17 Paraden gestatteten seine Schützlinge Koreas Keeper Jaeyong Park. „Aber das sollten wir nun hinter uns lassen.“

Brasilien „eine ganz andere Aufgabe“

Das nächste Kaliber ist bereits um einiges größer und heißt schon am Samstag (18.15 Uhr, ZDF) Brasilien. „Eine ganz andere Aufgabe“ erwartet Prokop. „Diese Mannschaft ist körperlich sehr präsent, verteidigt im 5:1 oder manchmal sogar 3:3 und wird versuchen, die physische Überlegenheit auszuspielen. Aber wir wollen Schwung aufnehmen“, so der 40-Jährige. „Ich bin zuversichtlich, wir haben zwei Abwehrsysteme, die greifen, und spielen schon sehr gut über den Kreis. Insgesamt muss uns der Mix unberechenbar machen.“

Wie überzeugt er von seinem Weg ist, betont der Coach bei vielen Gelegenheiten. Die Botschaft: Wir haben ein Konzept, wir sind gereift und vor allem: Wir sind zusammengewachsen. Das war ja vor einem Jahr noch etwas anders. Aktuell klingt das alles vielversprechend. Auf dem Feld, in den Analysen, in der Außenwahrnehmung. Doch einen Stimmungskiller sollte sich die DHB-Auswahl gegen die Südamerikaner oder am Montag gegen Russland nicht erlauben.

Auf wen Prokop besonders setzt, stellte er in den vergangenen Tagen immer wieder heraus. Etwa auf Steffen Fäth halblinks. „Er war gegen Korea sehr wertvoll, gerade in Überzahl, aber auch mit seinen langen Wegen in die Mitte“, sagt der Trainer. „Er ist enorm wichtig und hat Fähigkeiten, die nur wenige Handballer mitbringen. Eine gute Alternative.“ Denn auf der Königsposition herrschte in den vergangenen Jahren zu oft Ebbe.

Der deutsche 16er-Kader für die Handball-WM 2019 1/17 Torhüter: Andreas Wolff (THW Kiel) Foto: Monika Skolimowska

Torhüter: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin) Foto: Julian Stratenschulte

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain) Foto: Axel Heimken

Linksaußen: Matthias Musche (SC Magdeburg) Foto: Julian Stratenschulte

Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover Burgdorf) Foto: Peter Steffen

Rückraum links: Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen) Foto: Julian Stratenschulte

Rückraum Mitte: Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten) Foto: Marijan Murat

Rückraum Mitte: Fabian Wiede (Füchse Berlin) Foto: Andreas Gora

Rückraum rechts: Steffen Weinhold (THW Kiel) Foto: Peter Steffen

Rückraum rechts: Franz Semper (SC DHfK Leipzig) Foto: Peter Steffen

Kreisläufer: Hendrik Pekeler (THW Kiel) Foto: Julian Stratenschulte

Rückraum links: Finn Lemke (MT Melsungen) Foto: Marijan Murat

Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin) Foto: Marijan Murat

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) Foto: Marijan Murat

Kreisläufer: Patrick Wiencek (THW Kiel) Foto: Monika Skolimowska

Kreisläufer: Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) Foto: Monika Skolimowska

Trainer: Christian Prokop Foto: Axel Heimken

Auffällig oft lobt Prokop auch Kreisläufer Jannik Kohlbacher. „Was er an Sperren setzt, wie er für die Mitspieler rackert, das ist klasse. Er hat immer die richtige Drehung, er strahlt Ruhe und Überzeugung aus. Jannik braucht aber auch Leute, die ihn finden.“ Offenbar hat der Wechsel von der HSG Wetzlar zu den Rhein-Neckar Löwen den 23-Jährigen noch mal auf ein neues Level gehoben, speziell defensiv. „Wir müssen ihn in der Abwehr nicht mehr auswechseln“, sagt Prokop, der Kohlbacher immer öfter anstelle des einzigen Rechtsaußen Groetzki bringt.

Ankommen wird es aber auch auf andere am Samstag. Natürlich auch auf die Torhüter. „Wir brauchen ihre Paraden, um ins Tempospiel zu kommen. Die Brasilianer sind nämlich nicht ganz so ehrgeizig im Rückzugsverhalten“, sagt Prokop. Klingt nach einem Plan.