„In dem Moment, als wir in die Halle eingelaufen sind, hat sich für alle ein Traum erfüllt“, sagte Linksaußen Matthias Musche, der nur 2015 in Katar dabei war und damals für Fabian Böhm bei dessen einziger Großveranstaltung nachnominiert wurde, nach dem Auftaktsieg gegen Korea. „Etwas Nervosität war da, aber mehr Vorfreude. Für mich ist das ja alles Neuland.“ Für Franz Semper, der am Freitag mit Schüttelfrost im Bett blieb, aber Samstag spielen soll, gilt das erst recht. „Das war natürlich Wahnsinn. Die Nationalhymne, die Stimmung“, so der Jüngste im Aufgebot. Böhm, immerhin schon 29, richtete den Blick mehr aufs Sportliche und war dabei durchaus kritisch: „Für den Auftakt kann ich mit dem Spiel leben. Wir können es aber besser, haben als Mannschaft zu viele Würfe vergeben.“

Die drei „Rookies“ werden in den nächsten Wochen wohl auch gegen stärkere Gegner ihre Einsätze bekommen. Rückraumschütze Semper rückte am Donnerstag phasenweise sogar nach Rechtsaußen, wo Patrick Groetzki Atempausen benötigte, Musche verhilft auf hohem Niveau Kapitän Uwe Gensheimer zu ebendiesen auf der anderen Seite – und Böhm vermittelte auf der halblinken Problemposition schon mal Anflüge von Dynamik.

„Diese Partie war für uns ein super Einstieg“, sagte Musche. „Wir haben nicht jede Situation bestmöglich gelöst, aber wir haben jetzt einen Fuß in der Tür.“ Semper sprang ihm bei: „Die ersten Spiele sind nie einfach, die Schiedsrichter haben eine andere Linie als in der Bundesliga, Korea kannten wir nicht wirklich. Insofern alles okay.“ Böhm plädierte ohnehin Minuten nach der Schlusssirene für einen Strich drunter: „Jetzt liegt der Fokus auf Brasilien.“