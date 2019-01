Hauptrunde als starkes Trostpflaster für deutsche Auswahl

Das bittere Déjà-vu für das deutsche Team geriet am Dienstag schnell in den Hintergrund. Am zweiten Tag nacheinander gab der Gastgeber einen Sieg in den Schlussminuten noch aus der Hand. Aber der Blick auf die komplizierte Tabelle lieferte schnell Trost. Die Mannschaft ging durch das 25:25 (12:10) gegen Frankreich selbst über die Ziellinie, nachdem Brasilien Russland geschlagen hatte. Hauptrunde erreicht, ziemlich sicher mit 3:1 Punkten. Das ist gut nach einem Duell mit dem Nachbarn, das packender nicht sein konnte.

Schon am Morgen war klar, dass die Grande Nation ihren Superstar Nikola Karabatic erneut nicht nachnominiert. Seine Anwesenheit entpuppt sich immer mehr als kleines Ablenkungsmanöver. Deutschland aber war unbeeindruckt. Von der ersten Sekunde an herrschte eine ohrenbetäubende Lautstärke. Jede Abwehraktion, jede Parade, erst recht jeder Treffer wurden frenetisch bejubelt. Eine unfassbare Atmosphäre. Das wirkte. Fast sieben Minuten vergingen bis zum ersten Gegentor.

Patrick Wiencek verteidigte grandios, Keeper Andreas Wolff toppte das noch. Doch vorne fehlten Ideen gegen die ebenfalls zupackende Abwehr des Weltmeisters mit Torhüter Vincent Gerard. Das Kreis-Spiel klappt selten, wie auch die erste und zweite Welle. 3:3 nach einer Viertelstunde, damit war alles gesagt. Ein Spiel von sagenhafter Intensität, das die Kulisse mitriss. Dazu bedurfte es gar keiner brillanter Aktionen. Fabian Wiede brachte aber neue Impulse, das kam auch Rechtsaußen Patrick Groetzki zugute. Martin Strobel besorgte frech die erste Drei-Tore-Führung (10:7/27.). Und die Angreifer nahmen nun Fahrt auf.

Die Franzosen blieben immer dran und hatten 150 Sekunden nach der Pause ausgeglichen (13:13). Das ging jetzt alles zu schnell. Daher bekam im Kasten auch Silvio Heinevetter seine Chance. Im Rückraum übernahm Strobel Verantwortung. Dika Mem kassierte seine zweite Zeitstrafe, Adrien Dipanda noch eine obendrauf. Hendrik Pekeler nutzte das wenigstens zum 18:17 (44.). Es blieb so eng, so spannend. Keinen hielt es auf seinem Sitz. Hoch und runter, Adrenalin pur. Mit 20:20 ging’s in die letzten zehn Minuten.

Wiencek, der Abwehr-Gigant, war nach kurzer Verschnaufpause wieder drin – und prompt musste auch der Titelverteidiger für jedes Tor wieder hart arbeiten. Dafür nahmen die Deutschen jetzt mal die leichten Treffer mit.

Die letzten vier Minuten: Dipanda zu hart gegen Paul Drux, Überzahl, Tor Wiede zum 25:23. Doch der sichere Kentin Mahé verkürzt per Siebenmeter. Dann scheitert Fabian Böhm an Gerard. Kohlbachers Ballgewinn rettet ihn. Letzte Minute, Auszeit von Cheftrainer Christian Prokop. Jetzt noch ein Tor! Doch Fehlpass Böhm. 36 Sekunden. Auszeit Frankreich. Böhm kassiert noch eine Zeitstrafe. Drei Sekunden bleiben. Wiencek blockt Mem. Doch der Ball ist noch nicht frei. Letzte Chance für die Franzosen. Und, nicht zu fassen, die versenkt Timothey N’Guessan. Die Halle ist entsetzt. Und kann sich doch noch nach ein paar Momenten wieder freuen.