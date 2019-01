Was für ein Nervenspiel. 1. Februar 2007. Köln-Arena. Deutschland duelliert sich im Halbfinale mit den Franzosen. Muss zweimal in die Verlängerung, dann brechen alle Dämme. 32:31 – Heiner Brands Jungs stehen im Finale, werden später Weltmeister. Ein Riesending. Hier die gelebte Ekstase, dort die pure Enttäuschung. Und Tränen. François-Xavier Houlet, damals in Diensten des Bundesligisten VfL Gummersbach, erlebt diese Momente abseits der Platte hautnah mit. Frankreichs Ex-Nationalspieler sieht eine Nation leiden. Zur WM hat „Zouzou“, wie er liebevoll genannt wird, den Weg zurück nach Deutschland gefunden – als Kommentator für das französische Fernsehen. Redaktionsmitglied André Fischer sprach mit dem 49-Jährigen.

Herr Houlet, wie war die Nacht nach dem Knaller gegen die Deutschen?

Houlet: Kurz, ich bin seit 5.30 Uhr auf den Beinen. Konnte nicht mehr schlafen. Hier im Hotel ist es nicht so ruhig wie daheim in der Normandie.

Hat die Partie Ihren Teil dazu beigetragen?

Houlet: Klar sind da viele Emotionen im Spiel. Es ging hin und her. Das beste Spiel des Turniers bislang. Ein Erlebnis in dieser Arena hier in Berlin. Die Stimmung war außergewöhnlich, fantastisch. Das nimmt man mit ins Bett.

Wie kommen Sie wieder runter?

Houlet: Ich gehe mit ein paar Kollegen joggen. Das brauche ich ab und zu mal. Ich bin hier noch nicht allzu oft dazu gekommen.

Die Strecke? Anspruchsvoll?

Houlet: Nicht wirklich. Unser Hotel liegt nahe Charlottenburg. Von hier laufen wir entspannt in Richtung Brandenburger Tor. Und zurück. Gut zwölf Kilometer. Das ist für einen alten Mann gar nicht schlecht.

Als Kommentator sind Sie zur Objektivität verpflichtet. Gehen manchmal doch die Gäule mit Ihnen durch?

Houlet: Das sind besondere Situationen. Mein TV-Kollege ist während des Spiels zum Beispiel total aufgewühlt. Verrückt. Ich versuche das zu kaschieren. Und freue mich mehr innerlich.

Wir war es am Dienstag nach dem Last-Minute-Treffer?

Houlet: (lacht) Ich bin auch nur ein Mensch. Und Franzose.

Beide Teams gehören zu den Favoriten bei dieser WM. Was ist möglich für Ihre Franzosen und die Deutschen?

Houlet: Es ist alles offen. In der Hauptrunde warten mit Spanien und Kroatien zwei ganz große Fische. Das wird unbequem. Aber wer Weltmeister werden will, muss jeden Gegner schlagen.

Was treiben die Franzosen für ein Spielchen in Sachen Nikola Karabatic? Alles inszeniert, um die Gegner zu verunsichern?

Houlet: Nein, ganz sicher nicht. Ich habe Nikola vor drei Wochen in Paris getroffen. Er hat mir versichert, keine Schmerzen mehr zu haben. Er ist so speziell, lebt und liebt Handball. Will bei dieser WM unbedingt spielen. Und das wird er. Am Donnerstag gegen Russland steht er im Kader, das ist jetzt sicher.

Was machen Sie am spielfreien Tag der Franzosen noch?

Houlet: Ich gehe auf Entdeckungstour durch Berlin. Dafür bleibt sonst keine Zeit. Ich bin eben auch nur ab und an ein typischer Touri.