Martin Strobel und Fabien Wiede – die Schlüsselspieler im Angriff

Die Konstellation ist verworren, aber vermutlich ist am Donnerstag vor dem finalen deutschen Vorrundenspiel gegen Serbien (18 Uhr/ ARD) schon alles geklärt. Dann nämlich, wenn Brasilien erwartungsgemäß Korea geschlagen hat, dann muss niemand mehr rechnen. Qualifiziert für die Hauptrunde in Köln ist der Gastgeber eh. Und er wird, auch wenn das vorab niemand ausspricht, die Belastung im Gruppenfinale verteilen. Eine Pause braucht dringend Steffen Weinhold, der sich beim 25:25 gegen Frankreich am Dienstag eine Zerrung zuzog. Sicherheitshalber stieß mit Kai Häfner, EM-Held von 2016, ein weiterer halbrechter Rückraumspieler zum Team. Ob der erste von drei möglichen Wechseln kommt, ist offen.

Spielzeit gut tun dürfte dagegen Fabian Wiede. In den ersten drei Partien erhielt er wenig Anteile (meist nur in Überzahl) oder agierte unglücklich. Gegen den Weltmeister aber lieferte der Berliner eine tolle Vorstellung, entweder in der Mitte oder halbrechts. „Ich habe mich gut gefühlt, wir haben top harmoniert“, sagte er. Enthusiastischer klang DHB-Vize Bob Hanning: „Fabi darf mehr Fehler als andere machen, weil er auch mehr Tore vorbereitet als andere. Er ist ein Weltklassespieler.“ Mit seinen verrückten Anspielen und Würfen, die ihn oft wie ein Genie, aber manchmal auch etwas sorglos erscheinen lassen, hat er ein Alleinstellungsmerkmal im Team. „Seine finalen Pässe in dieser Qualität sind vielleicht die größte Neuerung in unserem Spiel“, sagt Hanning.

Das andere belebende Element im Angriff war gegen die Franzosen Martin Strobel. „Sehr ruhig, sehr wichtig“, charakterisiert ihn Steffen Fäth. „In den meisten Situationen weiß er, was anzuzeigen ist.“ Der 32-Jährige spielt aktuell nur in der 2. Liga nahe der Heimat bei der HBW Balingen-Weilstetten. Trotzdem nominierte ihn Bundestrainer Christian Prokop, das wunderte viele. „Jeder darf seine Meinung äußern, ich war ja auch etwas überrascht“, sagt der Spielmacher gelassen. „Ich kann es nur durch Leistung beeinflussen.“ In jeder Partie erhielt er von Beginn an das Vertrauen, am Dienstag überzeugte er erstmals vollends. „2019 hatten wir auf dieser Position keine Struktur. Martin macht es jetzt aber großartig, er bringt Fäth oder Weinhold in Position, ist in der Lage umzuschalten“, so Hanning. Prokop fügt hinzu: „Er hat eine breite Spielsteuerung. Wie er nach 20 Minuten mehr und mehr den Kreis gesucht hat, war schon clever.“ Strobel und Wiede sind für die Offensive die deutschen Schlüsselspieler. „Beide haben eine Top-Leistung gezeigt gegen Frankreich“, so der Bundestrainer. Der Routinier selbst hat aber durchaus noch Steigerungspotenzial: „Wir müssen an ein paar Feinheiten arbeiten, mal einen Abpraller holen, noch besser abschließen.“

Allgemein hat sich im deutschen Lager die Wahrnehmung durchgesetzt, dass bislang vieles nach Plan gelaufen ist. Im Normalfall geht’s mit 3:1 Punkten in die Hauptrunde nach Köln, also einem Polster von elf Toren auf die punktgleichen Franzosen. „Ich halte es fast für unmöglich, das in unserer Stadt aufzuholen“, erneuerte Hanning am Mittwoch seine Kampfansage.“

Der Fauxpas gegen Russland dürfte folgenlos bleiben, die Hallen sind ausverkauft und unfassbar laut. „Die Zuschauer tragen uns“, sagt Strobel. An den Bildschirmen wurde bereits in der Vorrunde die erhoffte Spitzenmarke (12 Millionen Zuschauer, 30 Prozent) geknackt. Und innerhalb des Teams stimmt es längst wieder. „So sind wir letztmals 2016 aufgetreten“, sagt Hanning. Und selbst der so zurückhaltende Patrick Wiencek findet: „Wir haben einen überragenden Zusammenhalt.“ Gute Aussichten offenbar für die nächsten eineinhalb Wochen.