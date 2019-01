Deutschland verabschiedet sich mit Rückenwind nach Köln

Am Donnerstag zählte die Erkenntnis, dass die Akteure, die bisher weniger im Fokus standen, da sind. Silvio Heinevetter im Tor etwa, der einen grandiosen Auftritt in seiner Heimat hinlegte. Aber auch Flügel-Option Matthias Musche, Kreisläufer Jannik Kohlbacher oder trotz dreier Zeitstrafen Paul Drux, der bisher eher in der Abwehr geglänzt hatte. Die viel belasteten Kollegen freuten sich über ein kleines Päuschen. Nur die Phase zwischen der 55. und 60. Minute schmälerte den Eindruck.

Die große Spannung war vor Beginn raus, weil Brasilien erwartungsgemäß Korea schlug (35:26), wodurch sie erstmals in die WM-Hauptrunde einzogen und gleichzeitig den Deutschen die 3:1 Punkte dort absicherten. Obwohl Steffen Weinhold (Zerrung) ausfiel, verzichtete der DHB auf die Nachnominierung von Kai Häfner. Eine Rückkehr des Halblinken in Köln ist weiter denkbar. Gegen die bisher enttäuschenden Serben, die keine Chance aufs Weiterkommen mehr hatten, fing WM-Debütant Franz Semper nach auskuriertem Infekt im Rückraum an. Zudem löste Heinevetter Andreas Wolff im Kasten ab. Der Angreifer machte das erste Tor zum 1:2, der Keeper ließ bemerkenswerte acht Paraden bis zur Pause folgen.

Kein Mangel an Emotionalität

Trotz ihrer Bedeutungslosigkeit büßte die Begegnung nichts an Emotionalität ein. Der Gastgeber kam auch gegen die hünenhafte 6:0-Deckung oft genug aus neun Metern zum Abschluss. Ungewohnt oft ließ die eigene Abwehr aber Würfe zu. Diese Konzentrationslücken waren einziges Indiz für ein „Testspiel“. Bundestrainer Christian Prokop tauschte nun doch durch. Auch Finn Lemke und Musche holten sich Praxis. In doppelter Überzahl erzwang die DHB-Auswahl mit 14:11 erstmals drei Tore Differenz (26.).

Durchgang zwei gehörte dann weitgehend der zweiten Reihe. Fabian Böhm kam ins Spiel, Semper spielte für Patrick Groetzki rechtsaußen und Kohlbacher am Kreis und da bärenstark. Nachdem Uwe Gensheimer, ganz untypisch, zwei Siebenmeter verworfen hatte, trat sein Backup Musche an die Linie und blieb ganz cool. Mit zehn Toren Vorsprung (26:16/49.) probierte es Prokop mit sieben Feldspielern und ohne Torwart. Das ging jedoch einmal mehr schief. Risiko und Leichtsinn kosteten einen Kantersieg. Da gab es sogar erstmals Pfiffe im Publikum. Als Heinevetter, und der hatte sich das verdient, mit der Sirene die Kugel zum Endstand quer über das Feld ins leere Tor segeln ließ, war aber alles wieder gut.