Große Aufgaben, kleine Defizite

Die Überschneidungen zwischen Deutschland und Dänemark sind bislang überschaubar. „Es stimmt, wir können fast von zwei Turnieren sprechen, die im Halbfinale zusammengeführt werden“, sagt DHB-Vize Bob Hanning. „Viel kriegen wir von da oben nicht mit, der Fokus liegt klar auf unserem Land.“ Gemeinsam aber haben die Nachbarn einige Rekordwerte geschaffen.So kamen 511 000 Besucher zu 60 Partien, die dabei allerdings alle einzeln betrachtet wurden. 171 000 davon in Berlin, 136 000 in München, wo nur zwei Spieltage nicht ausverkauft waren. In der Hauptstadt galt das nur für den einen ohne deutsche Beteiligung. Die Auslastung liegt, auch mit Blick auf die noch ausstehenden Begegnungen, bei rund 97 Prozent. Tickets für Köln gibt es kaum mehr, das gilt auch für die Halbfinals in Hamburg. Auch die TV-Quoten sind stark. Gegen Serbien sahen 6,76 Millionen Menschen am Bildschirm zu, in der Spitze sogar über 8 Millionen (Marktanteil 27,5 Prozent). Im Schnitt hatte jedes deutsche Spiel bislang 7,2 Millionen Zuschauer. „2007, als wir Weltmeister wurden, waren es nur vier Millionen“, so DHB-Vorstandschef Mark Schober. Auch Verbandspräsident Andreas Michelmann hat keinen Grund zu klagen. „Mit einer fünf Mal vollen Halle in Berlin war zu rechnen. Positiv war aber auch die gigantische Auslastung in München.“ 9500 Fans gönnten sich dort etwa den „Knaller“ Mazedonien gegen Bahrain. „Das zeigt die Wirkung, die der Handball entfaltet.“ Die wirtschaftlichen Erwartungen wurden zudem übertroffen. Der Gewinn wird siebenstellig ausfallen.