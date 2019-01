Gemeckert wird immer

Erinnern wir uns an 2007 oder 2016, als der DHB zuletzt große Titel feierte. Strategisch clever finden die großen Turniere im Januar statt, wenn der Fußball noch nicht alle Aufmerksamkeit frisst. Die Spieler geben sich volksnah, freundlich, eloquent – und der sportliche Erfolg ist spätestens mit dem Halbfinaleinzug überwältigend. Das selbst formulierte Ziel ist erreicht. Thomas

Ganz Sport-Deutschland scheint in diesen Tagen fasziniert zu sein von der Mannschaftssportart Nummer zwei. Handball zieht, Handball begeistert, Handball löst Emotionen aus. Das ist nicht zum ersten Mal so. Erinnern wir uns an 2007 oder 2016, als der DHB zuletzt große Titel feierte. Strategisch clever finden die großen Turniere im Januar statt, wenn der Fußball noch nicht alle Aufmerksamkeit frisst. Die Spieler geben sich volksnah, freundlich, eloquent – und der sportliche Erfolg ist spätestens mit dem Halbfinaleinzug überwältigend. Das selbst formulierte Ziel ist erreicht.

Thomas Rellmann genießt die WM sehr, nur der immer wieder kehrende Mark-Forster-Hit muss nicht sein. Foto: Gunnar A. Pier

Alles prima, alles Sahne. Könnte man meinen. Wer etwas Negatives über die Handballer und ihre WM hören möchte, wird sich auf der Straße und im Freundeskreis schwer damit tun. Doch wofür haben wir Twitter? Da haben sich schon vor dem ersten Anwurf die erklärten Gegner des Sports versammelt und machen alles madig, was man sich vorstellen kann. Zu brutal, zu temporeich, zu gehypt, zu viele Unterbrechungen. Besonders das Drumherum aber nervt die Meckerköppe in den sozialen Medien. Zu parteiische Hallensprecher, zu euphorisiertes Ballermann-Publikum, zu viele Klatschpappen. Darf man vielleicht so sehen. Aber ist ja auch keiner gezwungen zuzusehen.