Prokops Team bereit für Norwegen

Ein paar Körner konnten die Schlüsselspieler beim 31:30 (17:16) auch noch sparen. Das kann helfen, wenn es am Freitag in Hamburg im Halbfinale gegen Norwegen, am Mittwoch 35:26-Sieger gegen Ungarn geht. Durch den 30:26-Erfolg von Dänemark, das an der Elbe auf Frankreich trifft, gegen Schweden am Abend wurden die Fronten geklärt.

Schützenhilfe für die um eine gute Ausgangslage für die Olympia-Qualifikation ringenden Kroaten war nach deren 23:20 über auffällig halbherzige Franzosen nicht mehr nötig. Auch der Gruppensieg drohte kaum noch zu entgleiten. Doch es blieben ein paar Motive, dieses tabellarisch wertlose Duell so ernst zu nehmen wie den vergleichbaren Abschluss der Vorrunde gegen Serbien (31:23).

Die Beibehaltung des Rhythmus etwa, vor allem aber die Verpflichtung gegenüber den eigenen Fans, die sich sündhaft teure Karten für das letzte Hauptrundenspiel gekauft hatten. Gerade der permanent gespielte Tor-Jingle dürfte sie entschädigt haben.

Zahlreiche Wechselspiele

Auf Experimente verzichtete Bundestrainer Christian Prokop zunächst. Nur Hendrik Pekeler schnaufte auf der Bank mal durch, Finn Lemke begann in der Abwehr. Nach elf ungewohnt torreichen Minuten (6:6), in denen schon spürbar war, dass nicht mehr alles auf dem Spiel stand, fingen die zahlreichen Wechselspiele an. WM-Debütant Tim Suton, der für Martin Strobel (Kreuz- und Innenbandriss) nachnominiert worden war, probierte sich als Strippenzieher und sammelte gleich die ersten Assists und Treffer (drei in nicht mal einer Viertelstunde).

Handball-WM 2019: Deutschland - Spanien 1/11 Vor Spielbeginn: Deutschlands Spieler stehen zusammen. Foto: dpa

Wiedersehen: Deutschlands Handball Weltmeister von 2007 posieren auf Spielfeld. Foto: Federico Gambarini

Ausgelassen war die Stimmung bei den deutsche Fans vor und während des Spiels. Foto: dpa

Deutschlands Trainer Christian Prokop (M.) reagiert zufrieden auf den Spielverlauf. Foto: Marius Becker

Erneut hatten die deutschen Fans oft Grund zum Jubeln. Foto: Marius Becker

Torabschluss: Deutschlands Jannik Kohlbacher wirft auf das Tor von Spaniens Gonzalo Perez De Vargas. Foto: dpa

Neu im Team und gleich erfolgreich: Deutschlands Tim Suton jubelt nach einem Treffer. Foto: dpa

Spaniens Adrian Figueras Trejo versucht, Deutschlands Torwart Silvio Heinevetter zu überwinden. Foto: dpa

Im Anflug: Deutschlands Patrick Groetzki wirft aufs Tor. Foto: dpa

Deutschlands Fabian Wiede (r.) behauptet den Ball gegen Spaniens Aitor Arino. Foto: dpa

Mit 31:30-Toren bezwangen die Deutschen ihre Gegner aus Spanien. Foto: Marius Becker

Die allerletzte Konzentration in der Deckung war an diesem Tag vielleicht zu entschuldigen, dafür holten sich die Angreifer etwas Selbstbewusstsein. Etwa Patrick Groetzki, der sich im Abschluss keine Schwäche leistete, oder Fabian Böhm mit seinen schönen „Wacklern“. Absetzen konnte sich keine Mannschaft, es blieb eng.

Phasenweise wenig Kreisspiel

Nach der Pause fasste im Tor Silvio Heinevetter immer entschlossener zu, mit Kai Häfners 20:17 (37.) lagen die Hausherren erstmals drei Treffer vorne. Der Halblinke erhielt wieder mehr Anteile, weil Steffen Weinhold nach seiner Zerrung geschont wurde. Großen Beifall erhielt Abwehrriese Lemke für seinen ersten Turniertreffer zum 22:19 (40.) aus dem Rückraum.

Die Mannschaft hatte da längst Fahrt auf- und die Kulisse mitgenommen. Die Deutschen nutzten die Partie offenkundig, um noch mehr Gefahr aus neun, zehn Metern zu entfachen, während das Kreisspiel phasenweise in den Hintergrund rückte. In Gefahr gerieten die letzten beiden Punkte noch mal, als Spanien auf ein Tor rankam (28:27/55.).

Doch die wichtigen Tore von Jannik Kohlbacher sowie Heinevetters sensationelle Parade beim Gegenstoß von Viran Morros rettete den Sieg. Anders als zweimal in Berlin brachte die DHB-Auswahl eine knappe Führung nun zum zweiten Mal über die Zeit. Auch eine Qualität, die hilfreich ist.

► Die Halbzeit gehörte diesmal den Weltmeistern von 2007, die sich wie am Samstag ihr Vorgänger-Team von 1978 unter dem Jubel der Zuschauer im Mittelkreis versammelte, ein paar Erinnerungen austauschte und kleine Präsente erhielt.