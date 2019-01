Nun hatte der Gastgeber aber bereits zweimal im Turnier, und das ist ungewöhnlich, die Chance, genau diese Schlüsselfiguren ein wenig, wenn auch nicht komplett, zu schonen. Gegen Serbien gelang das zum Abschluss der Vorrunde, nun auch am Mittwoch gegen die Spanier im letzten Hauptrundenspiel – besser geht’s nicht.

Andere durften sich zeigen und taten das beein­druckend. Allen voran Nachrücker Tim Suton. Prokop bescheinigte dem 22-Jährigen, der mit Tobias Reichmann als Letzter aus dem ursprünglichen WM-Kader gestrichen wurde, „dass er sich nahtlos eingefügt hat“ und mit Applaus willkommen geheißen wurde. „Tim hat die Vorbereitung ja komplett mit uns bestritten und ist sofort voll draufgegangen. Es war sicher keine leichte Entscheidung für den Coach, ihn erst rauszunehmen“, sagte Fabian Böhm, der selber vermehrt in Erscheinung trat und nachwies, dass er halblinks auch mal die so wichtigen leichten Treffer oder den erlösenden finalen Pass anbieten kann.

„Im Kopf hatten viele, dass sie sich in dieser Phase nicht verletzen und vielleicht Kraft sparen wollen, aber dann so ein Spiel abzuliefern – das verdient wirklich Respekt“, so der Coach nach dem 31:30-Sieg gegen die Iberer. Auch Silvio Heinevetter trug seinen Teil bei, dem Keeper attestierte der Coach „eine gute Abwägung zwischen Risiko und Sicherheit“ im Kasten. „Wir haben auf allen Positionen unsere Optionen.“ Auch Kai Häfner, der nach seinem verspäteten Einstieg Rhythmus benötigt, findet: „Es war wichtig, dass die, die weniger gespielt ­haben, reinkommen.“ Denn klar ist: In den beiden verbleibenden Partien werden Alternativen von der Bank wichtiger denn je.