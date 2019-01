Deutschland möchte sich gegen Norwegen den nächsten Traum erfüllen

„Wir haben immer an unser Ziel geglaubt“, betonte Abwehrriese Lemke. „Jetzt haben wir das erreicht und wollen natürlich mehr. Wir gehen mit einem guten Gefühl an die Sache heran.“ Anders als in den bisherigen Partien kann ein schlechter Tag aber nun auch das definitive Ende aller Träume bedeuten. Mit den Skandinaviern stellt sich ein Gegner vor, der nominell machbarer klingt als Frankreich, Kroatien oder Spanien zuvor.

Doch in den vergangenen Jahren haben sich die Norweger zu einer echten Macht aufgeschwungen. „Sie waren zuletzt in jedem Halbfinale dabei und spielen extrem schnell nach vorn“, so Kapitän Uwe Gensheimer. „Sander Sagosen ist ein echter Ausnahmespieler“, sagt Patrick Groetzki über den 23-jährigen Regisseur von Paris St. Germain, der allein 35 Assists bei dieser WM gesammelt hat.

Die Statistiken zeigen zugleich, dass auch dessen Kollegen wie Außen Magnus Jondal von der SG Flensburg-Handewitt als bester Schütze (46 Tore bei 51 Versuchen) oder die beiden Mindener Magnus Gullerud (16 Steals und neun Blocks) und Keeper Espen Christensen (Top-Wert: 42 Prozent gehaltene Bälle) große Qualitäten haben.

Auffällig: Zehn der 16 Kader-Spieler sind in der Bundesliga aktiv. „Die Mannschaft hat sich kontinuierlich entwickelt. Sagosen ist ein Weltstar, der viele gute Entscheidungen trifft“, sagt Bundestrainer Christian Prokop, der mit seinem Gegenüber Christian Berge auf einen „echten Taktikfuchs“ trifft. „Die Norweger kommen genau wie wir sehr über den Teamgeist und sind sicher auch heiß auf Hamburg.

Es gibt einige Parallelen, sie setzen besonders auf Tempo und Umschalten, haben dazu zwei treffsichere Außen.“ Doch Furcht ist in den deutschen Reihen bei niemandem erkennbar. „Bei der Leistung, die wir bisher gezeigt haben, vor allem auch bei der Deckung, brauchen wir uns vor keinem Gegner zu verstecken“, betont Torjäger Gensheimer.

Interview mit Tim Suton Als gerade Nach­nominierter lieferte Tim Suton (22) eine mutige und erfolgreiche WM-Premiere ab. Hätte Ihr Einstand besser verlaufen können? Suton: Nein, es ist einfach toll, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Einfach ein Traum. Es war definitiv wichtig, dann auch so reinzukommen. Ich hatte ein paar gute Aktionen, habe ein gutes Gefühl bekommen. Und jedes Tor tut sowieso gut. Saßen Sie als Spieler auf der Reserveliste auf heißen Kohlen? Suton: Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, noch berufen zu werden. Es war klar, dass ohne Verletzung eines anderen nichts passiert. Darum kann ich auch nicht sagen, dass ich darauf gehofft habe. Ge­rade für Martin Strobel tut es mir leid. Tragisch, dass es ihn erwischt hat. Welche Einsatzzeiten rechnen Sie sich in den beiden ausstehenden Spielen aus? Suton: Kann ich nicht sagen. Gegen die Spanier war es geplant, dass ich etwas Praxis sammle. Das hat mich schon mal gefreut. Aber ich wäre auch glücklich, wenn ich jetzt draußen bleibe und die anderen spielen. ...

Die leichte Favoritenrolle ist dem Ausrichter mit seiner neuen Stärke und dem Heimvorteil im Halbfinale gewiss. Zumal die Dänen der wohl noch härtere Brocken gewesen wären. „Dass Norwegen wieder so weit gekommen ist, ist aber auch kein Glück“, sagt Prokop. „Einen Wunschgegner hatten wir sowieso nicht.“ Nun, da das offizielle Ziel bereits abgesichert ist, reifen natürlich Träume vom ganz großen Coup, den der Mannschaft im Vorfeld kaum jemand zugetraut hatte.

Sportlich gibt es auf dem Weg dahin noch Unwägbarkeiten. Dafür hat organisatorisch alles hervorragend geklappt. „Unsere Anreise war sehr angenehm. Wir konnten sogar vorher noch ausschlafen“, so Prokop. Auch ein wichtiger Faktor.