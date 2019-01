Dänemark deklassiert Frankreich 38:30 und zieht ins Endspiel ein

Dänemark mit einem sensationellen Mikkel Hansen an der Spitze deklassierte zumindest in der Höhe völlig überraschend den Champion von 2017 mit 38:30 (21:15). Frankreich war von Beginn an chancenlos. Zwischenzeitlich beklagte der eine oder andere auf der Tribüne sogar Anflüge von Langeweile, damit hatte keiner gerechnet. Somit gehen die Skandinavier als klarer Favorit ins Endspiel.

Logisch, die Stimmgewalt gehörte den Dänen. Deren Fans hatten in großen Zahlen die Landesgrenze überquert und damit auch ein Stückchen dazu beigetragen, dass die Favoritenrolle bei ihrem Team lag. Das machte sich auf dem Feld auch gleich bemerkbar. Die Männer in rot-weißer Kluft diktierten von Beginn an das Geschehen. Natürlich angetrieben von den üblichen Kandidaten. Allen voran Regisseur Hansen, der aktuell vielleicht beste Spieler der Welt, trieb seine Kollegen von allen Rückraumpositionen aus an, verwertete selbst zahlreiche Würfe in unmöglichsten Momenten und fand dazu auch immer wieder seine brandgefährlichen Außen. Die französischen Keeper Vincent Gerard und Cyril Dumoulin bekamen so gut wie keine Hand an den Ball. Anders als ihr Gegenüber Niklas Landin, der auch noch zwei Paraden nutzte, um das offene Tor der ­Équipe Tricolore zu treffen.

Die Dänen lagen immer vorne. Nach einer Viertelstunde stand es 9:5, nach 23 Minuten 16:10. Das kam beinahe einer Demontage gleich. Frankreich ließ dank Kentin Mahé nie locker, doch was der Finalgastgeber da aufs Parkett zauberte, war unfassbar. 21 Treffer in einer Halbzeit, und das in einem WM-Halbfinale – wirklich kaum zu glauben.

Hansen markierte mit der Pausensirene sein sechstes Tor. 81 Prozent betrug die Wurfquote seiner Mannschaft, die auch noch vier Gegenstöße im Kasten unterbrachte. Der Titelverteidiger, der nach eigenen Treffern so seine Probleme mit der schnellen Mitte der Dänen hatte, lief nicht mal einen Konter, lag aber mit seinen 71 Prozent im Angriff immerhin im grünen Bereich. Noch keine Rolle spielte der spät aktivierte Superstar Nikola Karabatic. Er lauerte wie sein Bruder Luka oft auf der Bank.

Als Hansen schließlich in der 38. Minute sein elftes Tor an diesem Tag warf, stellte sich die Frage nach dem Sieger nicht mehr. 27:19 stand es da. Der amtierende Weltmeister wusste nicht so recht, wie ihm geschah. Zumal zwischen den dänischen Pfosten nun auch noch Jannick Green aufdrehte. Landin durfte sich also schon mal fürs Endspiel schonen.

Offen war nur noch, ob die Dänen die 40-Tore-Marke knacken würden. Sie ersparten zumindest das den Franzosen und schonten stattdessen ein paar Körner für das große Finale. Nach dieser fantastischen Gala aber gehen die Hausherren in Herning zweifellos als erste Anwärter auf die Trophäe aufs Feld.