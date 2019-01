Schwarzer Abend an der Elbe: Deutschland scheitert an Norwegen

Am Abend, an dem sich die deutschen Handballer aus Hamburg triumphal vom eigenen Publikum Richtung Dänemark verabschieden wollten, ging alles daneben, was denkbar war. Ein zugegeben hammerstarker Gegner, eine Deckung, die nie an die bisherigen Leistungen anknüpfte, ein Aufbau ohne Ideen und dazu ratlose Torhüter.

Ja, zudem hatten die Gastgeber auch mit den Schiedsrichtern kein Glück beim 25:31 (12:14). So kam es zum logischen Aus im Halbfinale der Heim-WM. Gegen Frankreich geht es am Sonntag (14.30 Uhr) nur um Bronze. Die Vorgabe hatte das DHB-Team mit Bravour erfüllt, mehr saß nicht drin.

Zuschauer kaum zu beruhigen

Den Aufbau organisierte diesmal zunächst Paul Drux, Hendrik Pekeler packte sich vorgezogen von Anfang an Superstar Sander Sagosen. Die ersten Abwehraktionen gelangen, die Angriffe saßen. Doch mit einer strittigen Zeitstrafe gegen Drux geriet das Fundament erstmals aus den Fugen, aus einem 3:1 (4.) wurde ein 3:4 (8.). Schlussmann Andreas Wolff zeigte sich, gegen Linkshänder Magnus Rod aus dem Rückraum war er machtlos. Wie in fast allen bedeutenden Partien des Turniers ging es eng zu.

Auch die Norweger hatten eine starke Deckung, mit der Steffen Fäth, vereinzelt auch Fabian Wiede Probleme hatten. Und sie spielten ihre Überzahl blitzschnell aus. Auf so viel Klasse waren die Deutschen bisher nicht getroffen. Sie steckten beim 7:9 (20.), 9:11 (23.) und erst recht beim 10:13 (26.) in der Klemme wie selten zuvor. Die Zuschauer waren kaum zu beruhigen, die deutsche Bank erst recht nicht. Denn fürs eigene Team hagelte es Zeitstrafen (nicht alle zu Unrecht), die Gäste kamen bei manchen Fouls ungeschoren davon. Pekeler war vor der Halbzeit schon doppelt belastet.

Großer Traum geplatzt

Hoffnung machte Fabian Böhm, der Fäth erlöste und gleich vorn wie hinten Akzente setzte. Es wiederholt sich, ja – aber auch auch an der Elbe peitschten die Zuschauer das Team nach vorn. Doch die Referees waren unbeeindruckt in einer wahrlich nicht einfach zu leitenden Begegnung. Auch dank Silvio Heinevetter, der nach 15 Minuten Wolff abgelöst hatte, hielt sich der Abstand zur Pause in Grenzen.

Aus der Kabine aber kam Wolff, und der sah kein Land bei den Schüssen aus der zweiten Reihe. Fünf Gegentore in sechseinhalb Minuten nach dem Wechsel, 15:19 – das war völlig untypisch für die bislang so grandiose Defensive, die immer wieder riesige Lücken in der Mitte offenbarte. Es sprach nicht viel für eine Aufholjagd, die Kulisse wurde immer wortkarger. Erst recht, als Böhm den Anschlusstreffer vergab (44.) und die Schiedsrichter 30 Sekunden später nach dem norwegischen 22:19 die erste Gelegenheit wahrnahmen, um Pekeler mit den dritten zwei Minuten den Spielausschluss zu verpassen.

Der Glaube an die Wende lebte, da Böhm und Gensheimer Verantwortung übernahmen, aber die knallharte Regelauslegung verhinderte hinten das entschlossen Zufassen der Vor- und Hauptrunde. So stand auch Heinevetter auf verlorenem Posten. Verblüffend, wie oft die Norweger freie Bahn hatten. Als Wiede bei 25:28 an Torbjorn Bergerud scheiterte (29.), war der große Traum geplatzt. Traurig schlichen die Deutschen vom Parkett.