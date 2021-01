Zunächst einmal ist der kurzfristige Zuschauer-Ausschluss in Ägypten ein richtiger Schritt, auch wenn die Pandemie in Nordafrika bei Weitem nicht so tobt wie in Europa. Gut auch, dass sich die Kapitäne vieler Teilnehmerländer positioniert haben und gehört wurden zu diesem Thema.

Gleichwohl ist eine Debatte, ob diese WM angepfiffen werden darf, unnötig. Sie findet fast ausschließlich in Deutschland statt und wird auch aus der Liga nicht immer sachlich-fair geführt. Sämtlicher Profisport läuft auf dem internationalen Parkett. Die kurz vor dem ersten Anwurf aufgetretenen Fälle bei den USA, Kap Verde und den nun abgereisten Tschechen sind Beleg dafür, dass die Kontrollen greifen. In einer „Blase“ gingen in den vergangenen Monaten schon andere große Events gut über die Bühne. Und wenn in der Champions League Handballer quer über den Kontinent reisen, ist die Gefahr faktisch größer als in einer geschlossenen Gesellschaft. Bei der Frauen-EM in Dänemark fruchtete das Hygienekonzept im Dezember bereits.

Natürlich hat jeder Profi das Recht, aus welchen Gründen auch immer, einen Rückzieher zu machen. Aber das Turnier pauschal abzublasen, ist auch in dieser Zeit keine Lösung. Die WM kann trotz der Bedenken im Vorfeld sportlich zu einer runden Sache werden – einen gewissenhaften und disziplinierten Umgang aller vorausgesetzt.