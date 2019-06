Die als neutrale Athletin startende Russin ließ nach ihrem sicheren Sieg die Weltrekordhöhe von 2,10 Metern auflegen - und scheiterte dreimal.

«Der erste Versuch über 2,10 Meter war wirklich ganz knapp», sagte Lassizkene , Weltmeisterin von 2015 und 2017 sowie Europameisterin von 2018. «Aber ich weiß, dass ich den Weltrekord drauf habe», betonte die 26-Jährige. Die Bestmarke im Frauen-Hochsprung ist inzwischen fast 32 Jahre alt: Am 30. August 1987 überquerte die Bulgarin Stefka Kostadinowa bei der WM in Rom 2,09 Meter.

Weiter in Top-Form präsentierte sich auch Speerwerfer Magnus Kirt . Mit 90,34 Metern übertraf der Este die Jahresweltbestweite des Mannheimers Andreas Hofmann um 69 Zentimeter. Kirt war im Vorjahr in Berlin EM-Dritter. Deutsche Speerwerfer waren beim Traditionsmeeting «Zlata Tretra» der World-Challenge-Serie nicht am Start.