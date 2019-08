Eine IAAF-Sprecherin verwies auf die für Kontrollen zuständige Athletics Integrity Unit (IU) und die amerikanische Anti-Doping-Agentur USADA . Beide Organisationen haben sich bislang nicht geäußert.

Der US-Amerikaner Coleman soll nach Berichten der Nachrichtenagentur AP und der britischen Zeitung « Daily Mail » innerhalb von zwölf Monaten drei sogenannte Missed Tests gehabt haben.

Das kann eine Sperre von bis zu zwei Jahren nach sich ziehen. Vize-Weltmeister Coleman, mit 9,81 Sekunden über 100 Meter in diesem Jahr bislang der schnellste Leichtathlet, droht damit nicht nur das Aus für die WM Ende September in Doha/Katar, sondern auch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Nach dem Rücktritt von Jamaikas Superstar Usain Bolt gilt Coleman als möglicher Nachfolger im Sprint.