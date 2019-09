Die zehntägigen Titelkämpfe vom 27. September bis zum 6. Oktober werden in über 150 Länder übertragen. «Wir rechnen mit rund einer Milliarde Fernsehzuschauer», sagte Sebastian Coe , Präsident des Weltverbandes IAAF . «Es werden sehr, sehr gute Weltmeisterschaften werden.»

Trotz der seit 2017 anhaltenden Katar-Krise und -Blockade sollen Athleten aus den Golfstaaten an der WM teilnehmen können. «Katar wird niemand vor der Tür stehen lassen. Wir vermischen Sport und Politik nicht», erklärte Dahlan Al Hamad , der stellvertretende Organisationschef der WM.

Zur Frage über die schwierige Situation von Arbeitern, die unter anderen die Stadien für die Fußball-WM 2020 in Katar bauen, in dem Scheichtum sagte er: «Katar hat eine Arbeitsreform gemacht. Wir sind glücklich damit in der Region die Führung übernommen zu haben», meinte er. Für Coe sind Sportveranstaltungen eine gute Gelegenheit, auf Missstände hinzuweisen.