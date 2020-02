Den Weltrekord hielt bis dahin seit Februar 2014 der Franzose Renaud Lavillenie . Duplantis flog bei seinem erst zweiten Wettkampf in diesem Jahr im zweiten Versuch über 6,17 Meter. «Das war etwas, das ich wollte, seit ich drei Jahre alt bin», sagte der Weltrekordler, der schon am vorigen Mittwoch beim Meeting in Düsseldorf in drei Versuchen nur knapp an den 6,17 gescheitert war. «Das war ein guter Start in ein großes Jahr», meinte er. Schon mit sieben Jahren stellte der Schwede den ersten Altersklassen-Rekord in seiner technisch anspruchsvollen Disziplin auf.