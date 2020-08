Der 23 Jahre alte Wolfsburger gewann das 100-Meter-Finale bei den nationalen Geistermeisterschaften in Braunschweig in 10,09 Sekunden - damit blieb Almas nur eine Hunderstelsekunde über seiner eine Woche alten DLV-Bestzeit. Zweiter im praktisch leeren Eintracht-Stadion wurde 21 Jahre alte Kölner Joshua Hartmann in 10,23 Sekunden vor DLV-Rekordhalter Julian Reus aus Erfurt (10,26).

«Mit der 10,08 hatte ich mir schon sehr, sehr große Chancen ausgerechnet», meinte Almas in der ARD . «Aber man muss es dann erst mal machen - und ich hab's gemacht!»

