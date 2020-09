Beim Diamond-League-Meeting am Freitag in Brüssel verbesserte die 27-jährige Niederländerin mit 18.930 Metern die alte Bestmarke von 18 517 Metern, die die Äthiopierin Dire Tuna 2008 in Ostrau erreicht hatte. Hassan hatte im vergangenen Jahr in Doha die WM-Titel über 1500 und 10.000 Meter gewonnen.

