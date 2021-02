Die Perspektive ist eine reale, trotz Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen. Wenn am 20. und 21. Februar die Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in der Dortmunder Helmut-König-Halle stattfinden, richtet sich der Blick daraus auf die Europameisterschaften und – nicht zuletzt – auf die geplanten Olympischen Spiele in Tokio im Sommer. Die nationalen Titelkämpfe werden mit einem stark reduzierten Teilnehmerfeld, umfangreichen Tests sowie ohne Zuschauer stattfinden, das ist klar. Die Meisterschaften „strahlen aber auch aus in die Sportwelt: Es gibt noch etwas anders als die Pandemie“, sagt NRW-Staatssekretärin Andrea Milz.

„Die Titelkämpfe in Dortmund sind ein wichtiger Baustein im Vorbereitungsprozess auf die Olympischen Spiele. Neben der Entwicklung der Wettkampfkompetenz können zudem auch wichtige Ranking-Punkte erreicht werden“, so Idriss Gonschinska, der Generaldirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Obwohl die Veranstaltung mit 265 Teilnehmern nur halb so stark besetzt ist wie in „normalen“ Zeiten, erwartet Chef-Bundestrainerin Annett Stein aussagekräftige Resultate und spannende Wettkämpfe.

So seien bereits 27 Normerfüllungen für die Hallen-EM im polnischen Torun (4. bis 7. März) gelistet. Spannend wird es wohl insbesondere auf den Kurzsprintstrecken – hier liegen die Topathletinnen und -Athleten nur wenige Hundertstel auseinander – sowie über die 1500 und 800 Meter und im Stabhochsprung.

Dort könnte sich der Titelkampf im Wortsinn zuspitzen, weil Senkrechtstarter Thorben Blech (Leverkusen) mit Sprüngen von 5,86 Metern in Düsseldorf und 5,80 Metern beim Istaf in Berlin sich in Top-Form befindet und sein Vereinskamerad, der viermalige Deutsche Meister Bo Kanda Lita Baehre, dessen Attacke erwartet: „Wir lieben es, uns zu batteln. Und die DM wird uns noch mal Auftrieb geben. Sie ist ein sehr wichtiger Baustein auf dem Weg nach Tokio“, erklärte der 23-Jährige am Mittwoch.