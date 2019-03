«Er schafft es, sich immer wieder neu zu erfinden, sich neu zu motivieren. Es ist schon eine bemerkenswerte Fähigkeit, die er da besitzt», sagte der Österreicher im Interview der « Stuttgarter Zeitung » und «Stuttgarter Nachrichten» kurz vor dem Formel-1-Saisonstart.

Der 34 Jahre alte Hamilton wurde im Vorjahr zum fünften Mal Weltmeister. Der Brite werde trotz der Siegesserie der vergangenen Jahre nicht nachlassen, glaubt Wolff . «Das ist bei Lewis anders», sagte der Teamchef. «Er kann der größte Rennfahrer aller Zeiten werden, das weiß er», erklärte der 47-Jährige.

Hamilton hat bei Mercedes noch einen Vertrag bis Ende 2020. In dieser Zeit könnte er mit zwei weiteren Titelgewinnen zu Rekordchampion Michael Schumacher aufschließen. Die neue Saison beginnt am Sonntag mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne. Hamilton gilt neben Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (31) erneut als Favorit auf den Gewinn der Weltmeisterschaft.