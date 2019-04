Sebastian Vettel ist unzufrieden. Nachvollziehbar. Platz vier in Melbourne, Fünfter in Bahrain. Wie so oft in den vergangenen Jahren sieht der Deutsche im Cockpit von Ferrari nur die Bremslichter der Mercedes-Konkurrenz. Dies zu ertragen, ist Vettel gewohnt. Dass nun aber ein Pilot aus dem eigenen Stall an ihm vorbeidrängt, erhöht nicht nur den öffentlichen Druck. Es hebt auch Vettels Frust auf eine neue Stufe. Wer den aktuellen Gemütszustand des Piloten beschreiben will, muss wohl irgendwo zwischen Verzweiflung und Verbitterung suchen. Gnadenlos fielen die italienischen Medien am Montag über den viermaligen Weltmeister (2010 bis 2013) her.

Futter gaben ihnen Vettels abermaliger Patzer und das Sensationsrennen des Novizen Charles Leclerc . Der 21-jährige Monegasse zeigte auf, dass Ferrari sehr wohl konkurrenzfähig ist. Die Erkenntnis, einem angriffslustigen Lehrling nicht folgen zu können, hat Vettel gewiss mehr geschmerzt als der Doppelsieg von Mercedes . Nur mit kühlem Kopf wird der Ex-Champion die Attacken von Innen und Außen kontern können. Vielleicht schon beim GP von China.