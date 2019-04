Der 29 Jahre alte Mercedes-Pilot aus Finnland verwies den deutschen Ferrari-Fahrer auf dem Shanghai International Circuit um 27 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. In 1:33,330 Minuten fuhr Bottas auch die Tagesbestzeit, nachdem Vettel im ersten Training zum 1000. Formel-1-Rennen in 1:33,911 Minuten auf Rang eins gefahren war.

In der etwas schnelleren Session am Nachmittag kam Max Verstappen im Red Bull auf Rang drei, der fünfmalige Weltmeister und fünfmalige China-Sieger Lewis Hamilton wurde Vierter. Am Vormittag hatte der britische Mercedes-Star den zweiten Platz belegt, Verstappen war Vierter geworden.

Dazwischen hatte sich noch Charles Leclerc im zweiten Ferrari geschoben. Bei dem Monegassen lief es später nicht mehr nach Plan, er stieg weit vor Ende der zweiten anderthalb Stunden aus seinem Wagen und belegte letztlich den siebten Platz. Das Kühlsystem musste gecheckt werden, wie die Scuderia bekanntgab.

Verbessern konnte sich dagegen Nico Hülkenberg. Der Emmericher schaffte es in seinem Renault nach Platz zwölf auf den fünften Rang.

Landsmann Vettel liegt vor dem dritten Saisonrennen mit 22 Punkten auf dem fünften WM-Platz, Leclerc ist Vierter mit 26 Zählern. Bottas kommt an der Spitze auf 44 Punkte, Hamilton als Zweiter auf 43. Verstappen ist Dritter (27).