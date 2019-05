Niki Lauda, der Grenzgänger

Niki Lauda war eine der größten Sportlegenden des 20. Jahrhunderts. In einer Ära der Formel 1, als tödliche Unfälle zum Rennalltag gehörten, verschob er die Grenzen noch einmal. Er balancierte auf dem Grat zwischen Tod und Heldenepos. Nicht seine drei Weltmeistertitel sind unvergesslich.

Vielmehr war es nach dem fürchterlichen Unfall auf dem Nürburgring im Jahr 1976 sein verwegenes, fast schon an Irrsinn heranreichendes Comeback nur 42 Tage später, was die Menschen bewegte. Und dann verzichtete er auf den WM-Titel bei der Regenschlacht von Fuji in Japan. Wahnsinn und Vernunft, alles in einem. Laudaesk.

Lauda war immer einer, der an Grenzen stieß. Das war sein Programm. Sein Überlebenswille nach der Transplantation zweier Lungen und einer Niere muss ge­waltig gewesen sein. Lauda gab niemals klein bei. Nie.

Niki Lauda - Ein Leben in Bildern 1/21 4.10.1976, Japan, Gotemba: Der ehemalige österreichische Formel-1-Fahrer Niki Lauda (r) und der ehemalige britische Formel-1-Fahrer James Hunt beobachten den Regen vor dem Start des Grand Prix von Japan. Foto: Foto: Nuck Ut/AP/dpa

08.09.1976, Österreich, Salzburg: Der damalige österreichische Formel-1-Fahrer Niki Lauda gibt rund fünf Wochen nach seinem schweren Rennunfall auf dem Nürburgring mit vernarbtem Gesicht, Kopfbandage und Brandwunden eine Pressekonferenz. Foto: Hartmut Reeh/dpa

11.09.2011, Italien, Monza: Der frühere österreichische Formel-1-Fahrer Niki Lauda. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda ist tot. Der Österreicher starb am Montag im Alter von 70 Jahren. Foto: David Ebener/DPA/dpa

25.04.1975, Spanien, Barcelona: Niki Lauda (l-r), Jody Scheckter, Graham Hill, Emerson Fittipaldi und James Hunt weigern sich wegen mangelnder Sicherheit, das Training für den Großen Preis von Spanien auf dem Kurs von Barcelona aufzunehmen. Erst nachdem die monierten Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden waren, nahmen die Fahrer das Training auf. Foto: UPI/dpa

Diese historische Aufnahme zeigt den ehemaligen Formel-1-Piloten Niki Lauda im Cockpit eines Flugzeugs. Foto: Istvan Bajzat/dpa

Der österreichische Formel-1-Fahrer Niki Lauda in Rennkleidung. Foto: Harry Melchert

22.07.1977, Baden-Württemberg, Hockenheim: Der österreichische Rennfahrer Niki Lauda während des Vortrainings auf dem Hockenheimring für den Großen Preis von Deutschland. Foto: DB/dpa

20.03.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Der Luftfahrtunternehmer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda steht vor einem Airbus seiner neuen Fluggesellschaft Laudamotion. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

10.11.2017, Brasilien, Sao Paulo: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Brasilien, 1. Freies Training am in São Paulo (Brasilien). Foto: Nelson Antoine

03.08.1984, Baden-Württemberg, Hockenheimring: Der damalige österreichische McLaren-Pilot Niki Lauda am Hockenheimring. Foto: Melchert/dpa

21.01.2006, Österreich, Kitzbühel: Der ehemalige österreichische Formel-1-Fahrer Niki Lauda (l) und der damalige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone kommen zum Herren-Alpin-Skirennen. Foto: epa apa Harald Schneider

05.06.2018, Österreich, Spielberg: Niki Lauda spricht auf einer Pressekonferenz anlässlich einer Formel-1-Testfahrt auf dem Red Bull Ring. Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa

22.03.2007, Hamburg: Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda sitzt im Cockpit eines Airbus A319. Foto: Maurizio Gambarini

16.02.2004, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Der ehemalige Formel-1-Fahrer Niki Lauda winkt aus dem Cockpit eines Airbus 320. Foto: Achim Scheidemann/dpa

18.04.2010, Österreich, Salzburg: Der dreimalige Formel-1-Weltmeister und damaliger Fluglinienbetreiber und Pilot, Niki Lauda, winkt am nach der Landung des Testflugs mit einem A320 auf dem Salzburger Flughafen aus dem Cockpit. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

18.04.2016, Berlin: Der frühere Formel 1- Rennfahrer Niki Lauda und seine Frau Birgit bei der Verleihung der Laureus Sport Awards. Foto: Rainer Jensen/dpa

18.04.2016, Berlin: Rennsport-Legende Niki Lauda (r) erhält den Laureus Sport Award in der Kategorie «Laureus Lifetime Achievement Award» am in Berlin und posiert mit dem Schauspieler Daniel Brühl. Foto: Jörg Carstensen/dpa

16.03.2014, Australien, Melbourne: Niki Lauda (r), nicht geschäftsführender Vorsitzender des Mercedes AMG Petronas F1 Teams vor dem Start des australischen Formel 1 Grand Prix auf dem Albert Park Circuit. Foto: Hans Klaus Techt/APA/dpa

20.03.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Der Luftfahrtunternehmer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda steht vor einem Airbus seiner Fluggesellschaft Laudamotion. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

29.09.2007, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der frühere Formel 1-Rennfahrer Michael Schumacher (l) erhält den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Sonderpreis» von Ex-Rennfahrer Niki Lauda. Foto: Oliver Berg/dpa

09.07.2016, Großbritannien, Silverstone: Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda steht auf der Rennstrecke. Foto: Geoff Caddick/EPA/dpa

Vielleicht war sein Leben nach der Sportkarriere noch beeindruckender. Als Selfmade-Unternehmer baute er seine eigene Fluglinie auf – der Absturz einer Maschine mit 223 Toten wurde zu seiner schlimmsten Erfahrung. Hier erlebte er Erfolg, Fehlschläge, Drama und Tod noch intensiver als jemals zuvor. Sein Leben, das Leben eines Getriebenen, bleibt ein unvergesslicher Husarenritt.