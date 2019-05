Das bestätigte Van der Bellens Sprecher am Samstag der Nachrichtenagentur APA . Kanzler Sebastian Kurz dagegen könne ausTermingründen nicht am Requiem am Mittwoch teilnehmen.

Nach APA-Informationen wird es nach jetzigem Stand zwei Ansprachen geben. Neben Van der Bellen solle ein Wegbegleiter aus der Formel 1 einige Worte an die Anwesenden richten.

Der am Montag gestorbene dreimalige Formel-1-Weltmeister Lauda wird am Montag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Wiener Stephansdom in einem geschlossenen Sarg aufgebahrt. Anschließend findet das wie die Aufbahrung öffentliche Requiem für den in Österreich als «Niki Nazionale» verehrten Ex-Rennfahrer und Luftfahrtunternehmer statt. Die Beisetzung findet dagegen im engsten Familienkreis statt.