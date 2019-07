Internationale Medien kommentieren den Großen Preis von Großbritannien wie folgt:

GROSSBRITANNIEN: «The Guardian»: « Hamiltons Sieg war etwas dem Glück geschuldet. Aber sobald alle Hindernisse beseitigt waren, brachte er den Sieg mit der unablässigen Kontrolle zum Abschluss, die ihn fünf Titel einfahren ließ. Nun scheint ein sechster näher denn je. Er führt in der Meisterschaft vor Bottas mit 39 Punkten und hat 100 Punkte Vorsprung vor Vettel .»

ITALIEN: «La Repubblica»: «Mit Glück und Talent triumphiert Lewis Hamilton «zu Hause». Und es ist sein sechster Erfolg - geschlagen der Rekord von Jim Clark und Alain Prost - auf dieser eindrucksvollen und uralten Strecke, auf der 1950 das erste Rennen stattfand.

SPANIEN: «Marca»: «Der Schlüsselmoment des Rennens war das Abkommen von der Strecke und das Ausscheiden von Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) in der 20. Runde. Zu diesem Zeitpunkt hatten Bottas, Leclerc, Verstappen und Vettel bereits angehalten, während Hamilton und Carlos Sainz mit dem Start des Safety Car den Horizont sahen. Lewis machte seinen einzigen Halt und setzte sich an die Spitze, um zum großen Leidwesen seines Teamgefährten (Bottas) die Führung bis zum Ende zu übernehmen.»

ÖSTERREICH: «Kleine Zeitung»: «Lewis Hamilton feierte in Silverstone einen Heimsieg vor Valtteri Bottas und Charles Leclerc. Das Rennen war geprägt von vielen, vielen Überholmanövern und Duellen. Es war Entertainment pur. Keine Spur von Formel fad.»

SCHWEIZ: «Blick»: «Was ist nur mit Sebastian Vettel los?» Das titelte SonntagsBlick nach dem Qualifying zum Grossen Preis von Grossbritannien. Nach dem Rennen in Silverstone stellt sich diese Frage noch mehr. (...) In der WM-Wertung wirds für Vettel immer enger. Leclerc liegt im Direktduell nur noch drei Punkte hinter dem Deutschen (120:123). Rücktrittsgerüchte Ende Saison werden nicht leiser. Die endlose Diskussion geht weiter. Hört Vettel tatsächlich auf? Der vierfache Weltmeister steht an einem Scheideweg seiner Karriere.»