Sebastian Vettel: Erster Sieg seit August 2019 muss her

Budapest (dpa) – Das Ende der bitteren Siegloszeit käme für Sebastian Vettel jetzt genau richtig.

343 Tage nach seinem bislang letzten Grand-Prix-Erfolg hat der viermalige Formel-1-Weltmeister am Sonntag beim Großen Preis von Ungarn die letzte Chance, sich vor dem unerfreulichen Einjährigen am 26. August zu retten. An diesem Tag vor einem Jahr gewann er den Großen Preis von Belgien . Seitdem versucht es der gebürtige Heppenheimer in seinem Ferrari mit allen Mitteln, aber vor allem vergeblich.

Mit einem Sieg in Budapest würde sich der 32-Jährige auf dem Weg zum so ersehnten ersten WM-Titel mit Ferrari vor der Sommerpause und dem Start in die zweite Saisonhälfte in den belgischen Ardennen am 1. September zumindest einen gehörigen Motivationsschub geben. Getreu seinem großen Vorbild Michael Schumacher will er nicht aufgeben, solange rechnerisch noch alles möglich ist: Weiter an sich glauben, an die Fähigkeiten und die Stärken. «Und ich bin zuversichtlich, dass unser Tag noch kommen wird», sagt Vettel.

Die Frage ist nur, wann. Die Gesamtbilanz der Rennen seit seinem Sieg in Spa-Francorchamps im vergangenen Jahr reicht nicht für ein weltmeisterliches Bewerbungsschreiben. In den 19 Rennen seitdem kam Vettel zehn Mal nicht mal aufs Podium. Im aktuellen WM-Klassement liegt er auch nach seinem famosen zweiten Platz nach einer spektakulären Aufholjagd auf dem Hockenheimring am vergangenen Sonntag satte 84 Punkte hinter dem fünfmaligen Weltmeister Lewis Hamilton. «Ich will diesen Kick wieder spüren, der entsteht, wenn man um die WM fährt. Und ich will das mit Ferrari erleben», betont Vettel in einem Interview mit dem Magazin «Auto-Bild Motorsport».

Es ist Vettels fünftes Jahr bei der Scuderia . Er wurde WM-Dritter in seinem ersten Ferrari-Jahr, dann folgte die sieglose Saison 2016, Vettel belegte am Ende WM-Rang vier, 2017 und 2018 wurde er Vizeweltmeister, kämpfte ein bisschen gegen Mercedes-Star Hamilton, richtig in Schwierigkeiten brachte der viermalige Champion den aktuell erfolgreichsten Piloten im Feld aber nicht.

Vettel wurde viel kritisiert, weil er sich nicht wenige Fehler leistete. Ferrari trennte sich von Vettels gutem Kumpel Kimi Räikkönen und ersetzte den 39 Jahre alten Finnen durch den 21 Jahren Charles Leclerc. Der nach außen smarte und auf der Strecke knallharte Monegasse ist die Zukunft der Scuderia, daraus machten und machen die Verantwortlichen des italienischen Traditionsteams auch kein allzu großes Geheimnis. Vettels Vertrag endet nach der nächsten Saison.

Es wird also Zeit für den Hessen. Seine Titel liegen schon eine Weile zurück, nachdem er mit Red Bull eine Ära geprägt und Weltmeister 2010, 2011, 2012 und 2013 geworden war. 2014 folgte auch bei dem Team, das sich nun anschickt im 21 Jahre alten Max Verstappen den nächsten möglichen (Serien)-Weltmeister zu formen, eine Vettel-Saison ohne Sieg.

Gegen die Sieglosigkeit eines Jahres will Vettel nun in Ungarn ankämpfen. Es wird heiß, das könnte dem Wagen der Scuderia mehr entgegenkommen als dem Mercedes. «Es wird wichtig sein, dass wir eine Bestätigung dafür bekommen, dass unser Auto sich auf sich auf verschiedenen Arten von Rennstrecken verbessert hat», betonte Teamchef Mattia Binotto.