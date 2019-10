«Das Verhältnis ist nach wie vor so, wie es das ganze Jahr war, und wir kommen gut miteinander aus. Natürlich schenkt man sich auf der Strecke keinen Zentimeter und möchte den anderen schlagen, aber das ist kein besonderes Verhältnis zwischen mir und ihm. Es wäre zwischen mir und jedem anderen genau so», sagte Vettel am Donnerstag in Suzuka vor dem Grand Prix von Japan.

Vettel hatte beim letzten Formel-1-Rennen in Russland einer Teamorder nicht gehorcht, wonach er Leclerc nach dem Start hätte wieder vorlassen sollen. «Das war mit Sicherheit nicht richtig», räumte der viermalige Weltmeister seinen Fehler ein. Die Kontroverse sei längst wieder geklärt. «Es ist generell alles klar, und natürlich redet man miteinander. Es gab ein Gespräch, es gab aber auch andere Gespräche», versicherte der 32-Jährige, der in Sotschi wegen eines technischen Defekts ausgeschieden war.