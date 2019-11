«Es ist noch nicht ganz durchgesunken», sagte der 34 Jahre alte Mercedes-Pilot im Motorhome seines Teams beim Großen Preis von Brasilien .

Gut anderthalb Wochen nach seinem WM-Triumph in den USA wirkte der Brite ausgesprochen gut gelaunt und gelöst. Er sprach auch über Glückwünsche unter anderem des ehemaligen McLaren-Teamchefs Ron Dennis . «Seine Textnachricht hat mich sehr berührt», sagte Hamilton . Dennis habe damals in ihm etwas gesehen, das sonst nur sein Vater gesehen habe. Dennis hatte Hamilton einst gefördert und ihm 2007 den Einstieg in die Formel 1 ermöglicht.