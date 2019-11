Binotto nach Ferrari-Desaster: Wird in Maranello geklärt

Crash in Brasilien

São Paulo (dpa) - Ferraris Teamchef Mattia Binotto will den Crash seiner Fahrer Sebastian Vettel und Charles Leclerc erst in Maranello klären. Das kündigte er im Formel-1-Fahrerlager des Großen Preises von Brasilien an.