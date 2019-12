«Ich habe noch nicht viel Energie da reingesteckt», sagte der Mercedes-Pilot in Paris zu Überlegungen über seine weitere Karriere. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi in der Vorwoche hatte der 34-Jährige noch Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Ferrari zur Saison 2021 genährt. Hamilton soll sich in diesem Jahr zwei Mal mit Ferrari-Vorstandschef John Elkann getroffen haben.

Seine eigene Zukunft sei nicht mit der des angeblich ebenfalls umworbenen Mercedes-Teamchefs Toto Wolff verknüpft, ließ Hamilton wissen. «Ich muss das tun, was für mich das Beste ist», sagte der sechsmalige Champion. Wandel sei «manchmal eine gute Sache», befand Hamilton. Er habe aber keine Geheimnisse vor Teamchef Wolff und fühle sich sehr wohl bei Mercedes . «Es ist eine starke Macht», sagte Hamilton über den Rennstall, der zuletzt sechsmal in Serie die WM bei Fahrern und Konstrukteuren gewann.

Fünf Tage nach dem letzten Saisonrennen erhielt Hamilton bei der Gala des Weltverbands FIA seine WM-Trophäe. «Das war das beste Jahr meiner Karriere», sagte der Silberpfeil-Star. Ihm fehlt nun nur noch ein Titel zur Rekordmarke von Michael Schumacher. Allerdings sei er «kein großer Fan von Galas», verriet Hamilton und meinte: «Ich wäre gern schon in den Ferien.»