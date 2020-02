«In diesem Winter habe ich beschlossen, mehr Pilates und Yoga in meine Trainingseinheiten einzubauen», sagte der 35 Jahre alte Brite in einem Interview der französischen Sportzeitung « L'Équipe ». Zudem habe er viel mit Meditation gearbeitet, verriet der Mercedes-Pilot. «Das ist etwas, womit ich mich früher nicht wirklich beschäftigt habe, aber ich habe das Gefühl, dass meine Psyche das gebraucht hat», sagte der sechsmalige Weltmeister.

Seit drei Jahren ernährt sich Hamilton nach eigenen Angaben vegan. In diesem Jahr sei seine Diät die beste gewesen, seit er in der Formel 1 fahre. «Ich habe keine Pfannkuchen gegessen», erzählte Hamilton lachend. Er achte mittlerweile viel mehr auf seine Ernährung. «Ich versuche niemals eine Mahlzeit auszulassen und niemals Mangelerscheinungen zuzulassen», sagte Hamilton, der zum Auftakt der Formel-1-Tests in Barcelona Tagesbestzeit gefahren war.