«Der Held für mich und für viele andere war Michael . Ich war jung, als er gewonnen hat, aber es war immer sehr beeindruckend», sagte der 22 Jahre alte Leclerc in einem von Ferrari in den sozialen Medien verbreiteten Video über Rekordweltmeister Schumacher. Leclerc, der aktuelle Teamkollege von Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, beantwortete am Wochenende aus seinem Wohnzimmer Fragen der Fans. «Früher war es immer Michael, den ich mir angesehen habe», sagte der Monegasse über den siebenmaligen Weltmeister Schumacher.

Nachdem die ersten acht Saisonrennen der diesjährigen Formel-1-Saison aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie abgesagt oder verschoben worden, ist derzeit unklar, wann die Saison startet. Frühestens geht es Mitte Juni in Kanada los, doch auch an dem Grand Prix in Montréal gibt es Zweifel. «Ich hoffe, sehr bald wieder auf der Strecke zu sein», sagte Leclerc, der sich unter anderem mit Radfahren und Krafttraining in der eigenen Wohnung fit hält.

«Wir dürfen jeden Tag eine Stunde raus zum trainieren. Das versuche ich zu machen und versuche, dabei so nah wie möglich an meinem Haus zu bleiben», sagte der zweimalige Grand-Prix-Gewinner des Vorjahres: «Wir passen uns an. Das ist nicht optimal, aber wenigstens haben wir ein paar Sachen zu tun.»