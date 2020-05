Der neue Besitzer der Motorsport-Königsklasse, Liberty Media , «sollte acht Rennen ohne Probleme haben können», sagte der 89-Jährige dem englischen «Sunday Express». Eine Saison muss mindestens aus acht Grand Prix bestehen, um nach den Vorgaben des Motorsport-Weltverbands Fia als Weltmeisterschaft zu gelten. Die Formel 1 selbst plant nach aktuellem Stand mit 15 bis 18 Rennen in der Corona-Krise.

Der Neustart für Sebastian Vettel & Co. soll derzeit am 5. Juli auf dem Red-Bull-Ring von Milliardär Dietrich Mateschitz erfolgen. Auf dem Kurs in Spielberg würden allerdings keine Zuschauer erlaubt sein. Mateschitz sei dennoch «sehr glücklich», meinte Ecclestone . Nach Einschätzung des Engländers werde der Red-Bull-Gründer aber keine Startgebühr für das Rennen in Österreich zahlen müssen, «weil er keine Tickets verkaufen kann.»