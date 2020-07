«Die Beziehung ist zu Ende, die Chemie weg, die Ehe ist vorbei», sagte der 43 Jahre alte Australier im Podcast «In the Fast Lane» und ergänzte: «Umso früher dieses Szenario vorbei ist, desto besser für alle Beteiligten.»

Nach seinem feststehenden Aus bei der Scuderia am Jahresende hatte der 33-jährige Vettel im ersten Saisonrennen am Sonntag in Österreich nur Platz zehn belegt. Die Stimmung zwischen dem gebürtigen Hessen und dem Werksteam aus Italien wird dabei zunehmend schlechter. «Sebastian trägt zwar rot und fährt ein rotes Auto, aber er ist dort auf sich alleine gestellt», sagte Webber .

Gemeinsam mit Vettel fuhr Webber bis 2013 gemeinsam beim ehemaligen Weltmeisterteam Red Bull. Vettels Vertrag bei Ferrari endet nach sechs Jahren am Saisonende. Die Zukunft des Heppenheimers ist offen.

